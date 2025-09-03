9月初戦はパイレーツ戦【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。7試合ぶりとなる46号に期待がかかる。大谷は8月31日（同1日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦では4打数1安打。チームは連敗を2でストップさせた。8月、大谷は27試合に出場して打率.306、7本塁打12打点、OPS.1020をマークした。ドジャ