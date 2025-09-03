9月初戦はパイレーツ戦

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場する。7試合ぶりとなる46号に期待がかかる。

大谷は8月31日（同1日）の本拠地ダイヤモンドバックス戦では4打数1安打。チームは連敗を2でストップさせた。8月、大谷は27試合に出場して打率.306、7本塁打12打点、OPS.1020をマークした。

ドジャースはカーショーが先発。8月は5試合で5勝を挙げる好投を披露。現在チーム2位となる9勝（2敗）をマークしており、2年ぶり13度目となる2桁勝利となる。

パイレーツはムジンスキが先発。今季27試合に登板（11先発）し、3勝7敗、防御率3.86となっている。大谷とは過去2試合で対戦。2打数無安打となっている。

PNCパークは右翼後方にアレゲニー川が流れている。直接アーチを叩き込んだのは過去5人（計6本）。MLB公式サイトの記事によるとアリゲニー川までの最短距離は456フィート（約139メートル）で、特大の一発を放てば球場の歴史に名を刻むことになるかもしれない。（Full-Count編集部）