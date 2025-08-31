実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が31日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、優秀な人ほど遅刻する説を提唱した。ひろゆき氏は「学校では、良い結果より遅刻しない事を重視する。社会では、時間を守るより良い結果が重要になる。『必ず時間を守るが良い結果も出さない人』は低い給料で他の人でも出来る仕事をする。『結果を出すけど、時間を守らない人』は高い給料を貰って、雑事は他人に任せる」とポスト。ひろゆ