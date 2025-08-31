実に11年ぶりのことである。ゼンショーHD傘下の大手牛丼チェーン「すき家」は、8月28日、牛丼など一部商品を9月4日から一斉に値下げすると発表したのだ。牛丼の「並盛」の価格は、現行の480円から30円引き下げて450円に。8月28日時点で、他の牛丼チェーン大手の牛丼並盛の価格は、「吉野家」が498円、「松屋」は460円となっており、最も安い価格となる形だ。当然、値下げと聞いて消費者たちは喜ぶかもしれない。だが、市場関係者は