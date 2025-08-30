人気きっぷの利用者離れが始まった春・夏・冬の休暇シーズンの定番となっているJRの「青春18きっぷ」は、乗車自体を楽しむディープな鉄道ファンのみならず、目的地まで安く移動したい旅行好きなどにも広く愛されてきた。しかし今、このきっぷに大きな異変が起きている。実は販売数が大きく落ち込んでいるのだ。今年度の青春18きっぷ関連の幹事社であるJR北海道に問い合わせたところ、2024年度の販売枚数は約42万枚だった。前年度の