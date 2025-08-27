「＝LOVE」の山本杏奈さんが9月17日に始球式突如届いた知らせにファンが歓喜している。広島は26日、9月17日の阪神戦（マツダスタジアム）で、人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーである山本杏奈さんが始球式を行うと発表した。「きたあああああ!!!!」「やばい…おめでとうすぎる」と注目が集まっている。始球式を務める山本さんは広島県出身で大のカープファン。プライベートでもたびたび観戦しており、