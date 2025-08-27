「＝LOVE」の山本杏奈さんが9月17日に始球式

突如届いた知らせにファンが歓喜している。広島は26日、9月17日の阪神戦（マツダスタジアム）で、人気アイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーである山本杏奈さんが始球式を行うと発表した。「きたあああああ!!!!」「やばい…おめでとうすぎる」と注目が集まっている。

始球式を務める山本さんは広島県出身で大のカープファン。プライベートでもたびたび観戦しており、今年7月5日の巨人-広島戦では東京ドームのバックネット裏で応援する姿が話題を呼んだ。

人気アイドルの抜擢に、SNSでは「ついにきた」「行くしかなくね？」「これはめでたすぎる！」「杏ちゃんすごい」「爆泣きババアになってしまっている」「念願おめでとう」「夢がまたひとつ叶って良かったね」とファンが続々反応。驚きの告知に興奮が収まらない様子だった。この日は首位・阪神が相手とあり、大きな盛り上がりが期待される。

山本さんは球団を通して「ずっと夢だったカープの始球式をさせていただけること本当に嬉しいです。地元広島、そしてカープへの愛をボールに込めて一生懸命投げたいと思います！ そして勝利を願い全力で応援させていただきます！」と意気込みを語った。（Full-Count編集部）