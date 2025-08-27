¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Åð»£¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿·¼È¯CM¡ÖNO MORE ±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤ÎÌµÎÏ´¶FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë

¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Åð»£¤ÇÈ¯³Ð¤·¤¿·¼È¯CM¡ÖNO MORE ±Ç²èÅ¥ËÀ¡×¤ÎÌµÎÏ´¶

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï
  • ±Ç²è´Û¤â¼ê¤ò¤³¤Þ¤Í¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¡¢FRIDAY¤¬Êó¤¸¤¿
  • ·¼È¯CM¤Ë¤è¤ê´ÑµÒ¤Î°Õ¼±¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ç²è¤ÎÅð»£¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤Ï¥Ö¥Á¥®¥ì¡£¤½¤ó¤ÊÅ°¼£¤µ¤ó¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡Ö°¦¡×¤È¤Ï
    ¡ÈÊì¤Ï¼ÒÄ¹°¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡ÉºÊ¤ÎÈáÄË¤Ê¹ðÇò¤Ë¤â¡Ö¤Õ¤Õ¤Õ¡×¤È¾Ð¤¦42ºÐÉ×¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³Ø¤ó¤À¡Ö¤³¤ì¤¬°¦¤«¤â¡× 2025Ç¯8·î26Æü 11»þ12Ê¬
  • Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ê¼Ì¿¿¡§ËÜ»ï¼Ì¿¿Éô¡Ë
    ¡Ö³ÎÄê¤¸¤ã¤ó¡×Æ£¿¹¿µ¸ã¡¡¡È°ìÈÌ¿ÍºÊ¡É¤ÎÇ¯Îð½é¹ðÇò¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬³Î¿®¤·¤¿¤ªÁê¼ê¤Î¡ÈÀµÂÎ¡É 2025Ç¯8·î26Æü 18»þ27Ê¬
  • ¡ÊËÜ¿Í¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
    ¡Ö¥Þ¥¸¤ÇËõ»¦¤µ¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×Ä»±©¥·¥§¥Õ¡¡¥ª¡¼¥×¥ó½éÆü¤Ë¹­Ëö¸µÉ×¤òÇÍÅÝ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â²Ë¤ÈÅÇÏª¡Ä¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥óÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤ÎÇÈÍð 2025Ç¯8·î26Æü 17»þ20Ê¬
  • 4»Ô¤òÇ§Äê¤·¤¿JICA¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¥µ¥ß¥Ã¥È¤ÎÍÍ»Ò¡£º£¼£»Ô¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê
    ¡Ö°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¸òÎ®¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡×¡¡¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡×Ç§Äê4»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ¡¢¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤â 2025Ç¯8·î26Æü 18»þ26Ê¬
  • ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬º§Ìó¤òÈ¯É½¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤ÎNFLÁª¼ê¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼õ¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ
    ¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬º§Ìó¤òÈ¯É½¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¸òºÝÁê¼ê¤ÎNFLÁª¼ê¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¼õ¤±¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ 2025Ç¯8·î27Æü 3»þ31Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. Êì¤Îµã¤­À¼¡Ö¤¢¤¨¤®À¼¤À¤Ã¤¿¡×
    2. 2. Æ£¿¹¤ÎºÊ¤ÎÀµÂÎ¡Ö³ÎÄê¤¸¤ã¤ó¡×
    3. 3. ¹­Ëö¸µÉ×¤òËõ»¦¡ÄÄ»±©»á¤¬ÇÍÅÝ
    4. 4. ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê4»Ô ¶ì¾ð¤¬»¦Åþ
    5. 5. T¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È NFLÁª¼ê¤Èº§Ìó
    6. 6. ¡ÚÂ®Êó¡ÛÍÄ¤¤»Ò¤É¤â3¿Í¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤­µî¤ê¡ÖÍ§¿Í¤È°û¿©¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×30ºÐÊì¿Æ¤òÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»
    7. 7. ¡Ö´ÆÆÄ¤¬»Ò¤ò·ì¤À¤é¤±¤Ë¡×¹ðÈ¯
    8. 8. Ïª¤Ç¹éÌä? °äÂÎ¤Ë±£¤»¤Ìº¯Â¿¿ô
    9. 9. ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×ÈÖÁÈ¸Â³¦Àâ¤¬ºÆÉâ¾å
    10. 10. 10·î¤«¤é¥¹¥Þ¥Û½ê»ý¤Ç·î1100±ß?
    1. 11. ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ ÆÃÊÌ¥Ó¥¶À¼ÌÀºï½ü
    2. 12. ¥Þ¥Ä¥³ 100mÁö¤Î¾×·â»ö¼Â¤ËÀä¶«
    3. 13. Ãæµï»á °úÂà¸å¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¸ä³Ú
    4. 14. ²¹Àô¤Ç±Ë¤°³°¹ñ¿Í¤òÌÛ¤é¤»¤¿°ì¸À
    5. 15. Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÄï¤¬¶¯À©¹ßÈÄ ÍýÉÔ¿Ô
    6. 16. ËÜµ¤? ¼ñÎ¤&Î¿µ±¤Î·ëº§¤ËXÈ¿ÂÐ
    7. 17. À­¸ò¥·¡¼¥ó¤òÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë·è¹Ô Ê©
    8. 18. Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¡ÖºÊ¤ÎÀµÂÎ¡×¤¬È½ÌÀ
    9. 19. ¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö´Ú¹ñ¤¬»ÄÇ¦¤ÊµÞ½±¡×
    10. 20. ËüÇî¤Ç ²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×
    1. 1. Êì¤Îµã¤­À¼¡Ö¤¢¤¨¤®À¼¤À¤Ã¤¿¡×
    2. 2. ¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óÇ§Äê4»Ô ¶ì¾ð¤¬»¦Åþ
    3. 3. T¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È NFLÁª¼ê¤Èº§Ìó
    4. 4. ¡ÚÂ®Êó¡ÛÍÄ¤¤»Ò¤É¤â3¿Í¤ò¼«Âð¤ËÃÖ¤­µî¤ê¡ÖÍ§¿Í¤È°û¿©¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×30ºÐÊì¿Æ¤òÂáÊá¡¡ËÌ³¤Æ»
    5. 5. Ìò¼Ô»¦¤µ¤ì¤ë ÆÍÁ³ÂáÊá¤ÎÃÎ¤é¤»
    6. 6. º£Ç¯¤Ï¥¯¥Þ½ÐË×·ãÁý? Ãí°ÕÅÀ¤Ï
    7. 7. ¼ò¤ò°û¤ó¤Ç±¿Å¾¤·¹âÂ®Æ»Ï©¤òµÕÁö
    8. 8. ÍÄ¤¤»ÐËå»àË´ Êì¿Æ¤Ë¶Ø¸Ç4Ç¯µá·º
    9. 9. Åð»£¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¡×¶µÍ¡¶¡½Ò
    10. 10. »²±¡Áª¤ÇÇã¼ýÌóÂ«¤« ¼ÒÄ¹¤éÂáÊá
    1. 11. ¥¯¥Þ¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿Ãæ³ØÀ¸¡¡¼«Å¾¼Ö¤È²ÙÊª¤òÃÖ¤­¡¢Áö¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ë¡Ê»³·Á¡¦²ÏËÌÄ®¡Ë
    2. 12. ¡ÖÌÜ¤ÎÆü¾Æ¤±¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©È©¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜ¤â»ç³°ÀþÂÐºö¤ò
    3. 13. ¡Ú¿À¸Í½÷À­»É»¦»ö·ï¡ÛÈÂÁ÷ÀèÉÂ±¡¤Î´Ç¸î»Õ¡Ö´é¤ÎÁóÇò¶ñ¹ç¤¬¸·¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡×¡¡Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï£³ÆüÁ°¤«¤éµÙ²Ë¤ò¤È¤ê¸½¾ì¶á¤¯¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¡ÄÈÈ¹ÔÁ°Æü¤â½÷À­¤Î¿¦¾ìÉÕ¶á¤ò×Ñ×Ë¤«
    4. 14. ¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó ÌîÂ¼¼þÊ¿¤ÈÌÀ°Å
    5. 15. ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼»É»¦ ²óÈòÊýË¡¤Ê¤¤
    6. 16. »Ô¥Ð¥¹¤¬¾èµÒ¤ò¾è¤»¿®¹æÌµ»ë
    7. 17. ¡Ö°Â¤¤¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤¬±Ç¤¹¥ê¥¢¥ë
    8. 18. ÅÄÃæ¾­Âç¡ÖV»ú²óÉü¡×¤·¤¿ÍýÍ³
    9. 19. ¼«Ì±¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤ÇÊó½·¤òÌóÂ«µ¿¤¤¡¡¥Ñ¥Á¥ó¥³²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤é6¿ÍÂáÊá
    10. 20. ¼óÅÔ·÷¤Ç¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¡×ÇúÁý¤ÎÍýÍ³
    1. 1. ¡Ö´ÆÆÄ¤¬»Ò¤ò·ì¤À¤é¤±¤Ë¡×¹ðÈ¯
    2. 2. ²¹Àô¤Ç±Ë¤°³°¹ñ¿Í¤òÌÛ¤é¤»¤¿°ì¸À
    3. 3. ½õ¤±¤Æ! ¶«¤ÖÊì¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤ºÎÞ
    4. 4. ËüÇî¤Ç ²Â»Ò¤µ¤Þ¡Ö´ñÀ×¤Î°ìËç¡×
    5. 5. ³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Î»ÔÄ¹¤ò±þ±ç¤¹¤ëÌõ
    6. 6. À¸³èÊÝ¸îÈñ¤Ç¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤¤ Âç±ê¾å
    7. 7. ¸ø³«¥×¥í¥Ý¡¼¥º ÃÏ¹ö¤Î»×¤¤½Ð¤Ë
    8. 8. ¥Æ¥ìÄ«¡¢¥Í¥È¥Õ¥êWBCÆÈÀê¤Ë¸ÀµÚ
    9. 9. È¯Ã£¾ã³²¤Î»Ò¤¬½é¤á¤ÆÈ¯¸ì ¹æµã
    10. 10. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È 9·î12Æü¤Ë±ä´ü¤Ø
    1. 11. Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿± ¤Û¤ÜÇ¯»Ò¤Ç6¿Í½Ð»º
    2. 12. ½÷À­»É»¦ ÃË¤Ï50Ê¬°Ê¾å¤ÎÈø¹Ô
    3. 13. ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨µÞ¾å¾º¤·¤¿ÍýÍ³
    4. 14. ÌµË¡ÃÏÂÓ ¥á¥ë¥«¥ê¤Îµ¬À©¤Ëµ¿Ç°
    5. 15. ²Â»Ò¤µ¤ÞÉþ ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯´¶¤¢¤ë
    6. 16. ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¶ÛµÞÄä»ß ¸¶°øÈ½ÌÀ
    7. 17. ¹¢¤Î³é¤­¤ËÉé¤±´¥ÇÕ ³¤¤ÇÀ­Èï³²
    8. 18. ¤¤¤¸¤á¤ÇÉÔÅÐ¹»¡ÄÃÏºÛ¤ØÌ±»öÁÊ¾Ù
    9. 19. ¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼«Æ°¤ÏÀáÅÅ? ¸¡¾Ú
    10. 20. ÂÛ»ù¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ÎÇäÇãÌÜÅª¤Ë¸«²ò
    1. 1. Ïª¤Ç¹éÌä? °äÂÎ¤Ë±£¤»¤Ìº¯Â¿¿ô
    2. 2. ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ ÆÃÊÌ¥Ó¥¶À¼ÌÀºï½ü
    3. 3. ¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö´Ú¹ñ¤¬»ÄÇ¦¤ÊµÞ½±¡×
    4. 4. ¡Ö´Ú¹ñ¤Ï°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¶¯¤¯¼¹Ãå¡×¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÆüËÜÍÊ¸îÈ¯¸À¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤¬È¿È¯¡ÖÍ¾·×¤Ê¤ªÀ¤ÏÃ¡×
    5. 5. Ë®¿Í¼Í»¦ °ÍÍê¤ÎÆüËÜ¿ÍÌ¾¶¡½Ò¤«
    6. 6. ½ë¤¹¤®¤ëÃÏ²¼Å´¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÌäÂê¤Ë
    7. 7. ÆüËÜ¿Í¤Ï»Ä¹ó Ãæ¹ñÇÛ¿®¼Ô¤¬È¿¶Á
    8. 8. ¡ÖÆüËÜÎ¹¹ÔË°¤­¤¿¡×¤ÎÀ¼¤ËÈ¿ÏÀ
    9. 9. ´Ú¹ñ¤Ç¤âÊÆ¤Î²Á³Ê¤¬µÞÆ­ ¸¶°ø¤Ï
    10. 10. ¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç´äÅÐ¤ë¥Ê¥Þ¥ºÈ¯¸«
    1. 11. À¼¤ËÎÏ¤Ê¤¯ ¡Ö°¡·ò¹¯¡×¾õÂÖ¤È¤Ï
    2. 12. ±Ñ¤ÎÀ¤³¦°ä»º¤¬´³¤Ð¤Ä¤Ç´íµ¡
    3. 13. ÊÆ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¥Ò¥í¥·¥Þ¿Í·ÁÀßÃÖ
    4. 14. ¥È¥é¥ó¥×»á¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ë¸ÀµÚ
    5. 15. ¥¹¥¿¥Ð 450mlÆþ¤ê¥³¡¼¥Ò¡¼ÅÐ¾ì
    6. 16. ¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö½Æ¸ý¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡×
    7. 17. ³¤³°¤Ç»È¤¦¤È´í¤Ê¤¤¿È¿¶¤ê5Áª
    8. 18. ¥«¥ê¥Ö³¤¤Ë ¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¥µ¥á½Ð¸½
    9. 19. ÆÉ½ñ½¬´·¤Î¤¢¤ë¿Í 20Ç¯´Ö¤Ç40%¸º
    10. 20. Ï¥¿×¤ÎÊÉ²è½ä¤êÃæ¹ñSNS¤Ç¶ì¾ð
    1. 1. 10·î¤«¤é¥¹¥Þ¥Û½ê»ý¤Ç·î1100±ß?
    2. 2. À­¸ò¥·¡¼¥ó¤òÆ±°Õ¤Ê¤·¤Ë·è¹Ô Ê©
    3. 3. ¿·ÀÇ¤ÎÆ³Æþ ÃÏÊýÌ±¤ÏÂçÂÇ·â¤«
    4. 4. ¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¥«¥Ð¡¼¤ÎÍøÅÀ
    5. 5. »°É© É÷ÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀßÅ±Âà·èÄê
    6. 6. Îä¤ä¤·Ãæ²Ú¤Ï¹¥Ä´¤â°û¿©Å¹¤ÏÇº¤ß
    7. 7. ¼Â²È¤Î¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×¹â¤¯Çä¤ì¤ë?
    8. 8. Æü»º¡ÖGT-R¡×¤ÎÀ¸»º¤ò½ªÎ»¤ÈÈ¯É½
    9. 9. ²È¤¬ÇÓÝõÊª¤Þ¤ß¤ì R-1²¦¼Ô¤ÎÆü¾ï
    10. 10. ¹âÂ®Æ»Ï©¡Ö¿¼Ìë³ä°ú¡×¤ÎÉéÃ´¤Ï
    1. 11. ¥¢¥Õ¥ê¥«Ž¢¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥óŽ£±ê¾å¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¿¿ÈÈ¿Í
    2. 12. Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¥Ð¥Ö¥ë¡¢¸½ºß¤âÊø²õ
    3. 13. ²ð¸îÎ¥¿¦ ²ñ¼Ò¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤«¤é?
    4. 14. °ìÂå¤Ç¾¾²¼¡¦ÆüÎ©Ä¶¤¨ µð³Û´ë¶È
    5. 15. ÇßÅÄ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ËÀøÆþ ÀøÆþ
    6. 16. ÍÎ¾åÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅ ´ØÏ¢³ô¤ËÃíÌÜ
    7. 17. Áá¤¯¤â¡ÄÉ´²ßÅ¹¤Î¤ª¤»¤Á¾¦Àï»Ï¤Þ¤ë¡¡¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¢¤ï¤»Éý¹­¤¯¼è¤ê¤½¤í¤¨
    8. 18. 9¤Ä¤Î»ñ³Ê¤ËÆÈ³Ø¹ç³Ê ¤ä¤ëµ¤»Ä¤·
    9. 19. Ãæ¹âÇ¯¤â³èÌö µíÆý¤Î°û¤ßÊý
    10. 20. ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë ¿ÍÌ©½¸¤Ç¤Û¤Ü²õÌÇ
    1. 1. ºÇ¤â°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¡ÖKyash¡×
    2. 2. ¥¯¥ë¥Þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë °ìÈÖÂ¿¤¤¤Î¤Ï
    3. 3. AGM ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¦¥©¥Ã¥ÁÆüËÜÈÎÇä
    4. 4. ¡ÖI-ne¡×¤Ê¤¼¥Ò¥Ã¥ÈÎÌ»º¤Ç¤­¤¿
    5. 5. ¥µ¥Ö¤Ê¤é¤Ì¡Ö¼çÌòµé¡×¤Î¥â¥ó¥Ù¥ë
    6. 6. ¡ÖAweDropping¡×¥¢¥Ã¥×¥ë¿·À½ÉÊ
    7. 7. NB ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¥·¥å¡¼¥ºÈ¯Çä
    8. 8. ¥«¥·¥ª¡¢AI¸ú²Ì²»À¸À®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖWaves Place¡×¤ÈÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥é¡¼¡ÖStreamer Timer¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï - ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù±ç
    9. 9. Êâ¤­¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ØÏ¯Êó¡£1Æü7,000Êâ¤Ç»àË´¥ê¥¹¥¯È¾¸º¡£¤¬¤ó¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍÞÀ©¤â
    10. 10. ÆüËÜ¤ÎAmazon¤Ç2018Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë°ìÈÖÇä¤ì¤¿¥â¥Î³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÊÌÁ´¤Þ¤È¤á¥ê¥¹¥È
    1. 11. ÊÄËë¤Þ¤Ç»Ä¤ê1¤«·î¡ªÅÔ»Ô¤ÈÊ¸²½¤Î¡È¤½¤ÎÀè¡É¤ò¸ì¤ë¥¢¥Õ¥¿¡¼ËüÇî¥¢¥¤¥Ç¥¢²ñµÄ¡Ödemo!play NOODLE¡×³«ºÅ¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
    2. 12. ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Êºî²È 7¿Í¤Ë¤è¤ëìÔÂô¤ÊºîÉÊÅ¸¡ªMASA ART ¹â¶¶Àµ¹¨´ë²èÅ¸¡ÖFavorite¡×¤ò³«ºÅ¡ÚArt Gallery M84¡Û
    3. 13. Ìµ°õ¡Ö¥Á¥ç¥³¤è¤¦¤«¤ó¡×¤¬ÉÊÇö
    4. 14. ¥ì¥â¥ó¤ÎÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ß¤¿¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬¸ø³«Ãæ
    5. 15. FRONTIER ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃ²Á¥»¡¼¥ë
    6. 16. ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ °¦Âë Î¼»á¤¬ÂçÀä»¿¡ª¥¹¥Æ¡¼¥­¥í¥Ã¥Â¤Î¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¥¹¥Æ¡¼¥­¡×
    7. 17. ¥¿¥À¤è¤ê¹â¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹·¿AI¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤È¥³¥¹¥È¹â¡©
    8. 18. ¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤âËÜ³Ê¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤Î¶¯ÎÏ¥Õ¥í¥Ã¥µ¡¼¤Ê¤é1Ê¬¤Ç»õ´Ö¤â¥¹¥Ã¥­¥ê¤Ç¤¹
    9. 19. LINE¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤­¤ËÊØÍø¤Ê°ì»þÅª¤ËÊ£¿ô¿Í¥È¡¼¥¯¤ÎÊýË¡
    10. 20. NextDNS¤¬¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò²óÈò¤Ç¤­¤ë¿·µ¡Ç½¤òÆ³Æþ
    1. 1. ¡ÖWBCÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡×ÂÐ¤·À¼ÌÀÈ¯É½
    2. 2. ¾¾°æ²ÔÆ¬±û»á¡Ö·ã¥ä¥»¡×¤Ë¿´ÇÛÀ¼
    3. 3. ¿§µ¤Áý¤·¤Æ¤Ê¤¤? 32ºÐ½÷Í¥¤ËÈ¿¶Á
    4. 4. ¿·¾±»á °ÛÎã¤Î¡ÖÄÁÍ×µá¡×¤òº©´ê
    5. 5. ÂçÃ«¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥ÁÈ¿¶Á ËÜ¿Í¶Ã¤­
    6. 6. Netflix¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¡ÖÆÈÀê¡×
    7. 7. ÂçÃ«¤ÎÄºÅÀ¤Î½ª¤ï¤ê¤« °ÛÊÑ¿ô¡¹
    8. 8. ¥ä¥¸ÃËÀ­ ÂçÃ«¤Î»ÅÊÖ¤·¤ÎÎ¢¹ðÇò
    9. 9. NBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥È¥ì¥«Ìó19²¯±ß
    10. 10. »³ÅÄÍµµ®¤ÎÉã¡¢»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó»àµî
    1. 11. ÁªÈ´½àV·Ð¸³¤ÎÄ¹Âô´ÆÆÄ»ØÆ³Ää»ß
    2. 12. Netflix¤ÎWBCÆÈÀêÇÛ¿® »¿ÈÝÎ¾ÏÀ
    3. 13. ¿¹ÊÝJ¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤Ø
    4. 14. ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»´ÆÆÄÇº¤Þ¤¹Çöµë»ö¾ð
    5. 15. ÎëÌÚºÌ±ð¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥ê¥¨A GKÉ¾²Á
    6. 16. ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹ WBCÆÈÀêÇÛ¿®¤Ø
    7. 17. ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¡¢´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëFW¥´¡¼¥É¥ó¤Ë¡ÖÂà¾ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤¦¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÍý²ò¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×
    8. 18. ÂçÃ«¤¬ÀèÀ©ÂÇ ¥À¥ë¤Ëº¤ÏÇ¤ÎÀ¼¤â
    9. 19. ¥í¥Ã¥Æ Èá´ÑÅª¤Ê¿ô»ú¤¬ÆÍ¤­ÉÕ¤±
    10. 20. ¥í¥Ã¥Æ12¡¼10 ¥Ñ¤Ç4ÂÇÀÊÏ¢Â³HR
    1. 1. Æ£¿¹¤ÎºÊ¤ÎÀµÂÎ¡Ö³ÎÄê¤¸¤ã¤ó¡×
    2. 2. ¹­Ëö¸µÉ×¤òËõ»¦¡ÄÄ»±©»á¤¬ÇÍÅÝ
    3. 3. ¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×ÈÖÁÈ¸Â³¦Àâ¤¬ºÆÉâ¾å
    4. 4. ¥Þ¥Ä¥³ 100mÁö¤Î¾×·â»ö¼Â¤ËÀä¶«
    5. 5. Ãæµï»á °úÂà¸å¤ËÇ®¶¸¤·¤¿¸ä³Ú
    6. 6. Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎÄï¤¬¶¯À©¹ßÈÄ ÍýÉÔ¿Ô
    7. 7. ËÜµ¤? ¼ñÎ¤&Î¿µ±¤Î·ëº§¤ËXÈ¿ÂÐ
    8. 8. Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¡ÖºÊ¤ÎÀµÂÎ¡×¤¬È½ÌÀ
    9. 9. ÀÆÆ£Èï¹ð »×¤ï¤Ì·Á¤ÇÉñÂæ¤ËÉüµ¢
    10. 10. ¤Ó¤Ã¤¯¤ê ÂçÅçÍ¥»Ò¤¬¶á±ÆÈäÏª
    1. 11. 300Ëü±ß¤Ç¡Ö´äÅÄ¹äÅµ»÷¡×¤Ë·ãÊÑ
    2. 12. ÁÆÉÊ ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¯¤âÈãÈ½
    3. 13. ¤µ¤ó¤Þ »É¿ÈÉÕ¤±¤ëÄ´Ì£ÎÁ»ØÅ¦¤â
    4. 14. MCÉÔºß¡ÖÌë¤Õ¤«¤·¡×¤¬°ÛÎã¤Î»öÂÖ
    5. 15. °Ë½¸±¡ ·ã¿É¿©»ö¸å¥²¥ê¥é¹ë±«?
    6. 16. ·ãÊÑ¥·¥ç¡¼¥ÈÈ± 47ºÐ½÷Í¥¤ËÁûÁ³
    7. 17. »³ÅÄÍµµ®¤ÎÉã¤¬»àµî ¸µÌîµåÁª¼ê
    8. 18. È¿Ä®&¾¾Åè¤¬¿·¤¿¤ÊÅÁÀâ¡Ö²ò¶Ø¡×
    9. 19. ¹ñÊõ¡ÖÇä¤ì¤Ì¥¸¥ó¥¯¥¹¡×Ê¤¤»¤¿Ìõ
    10. 20. ¼ñÎ¤ ¤ªÊ¢¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
    1. 1. ¥Õ¥¡¥ó¥ÇÉÔÍ× ÏÃÂê¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼
    2. 2. Ç¢Ï³¤ì¤µ¤è¤Ê¤é¡¼ ¶Ã¤­¤ÎÀ¼Â³½Ð
    3. 3. »þÂåÃÙ¤ì? ºÇ½Ü¥¸¡¼¥ó¥º¥³¡¼¥Ç
    4. 4. ½©¤Þ¤Ç»È¤¨¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥ï¥ó¥Ô
    5. 5. ¤·¤Ê¤³¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÌÜ¤¬¼ð¤ì¤ÆµÞî±ÉÂ±¡¤Ø¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¹þ¤ß¤·¤Ê¤³¤Ç¤¹¡×
    6. 6. ÉÔÎÑ¤ò³Ú¤·¤ó¤À½÷À­¤ÎËöÏ©
    7. 7. Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¹¤È´¤± GLACIER¥ï¥ó¥Ô
    8. 8. 100¶Ñ¤ÎÊØÍø¥°¥Ã¥º¤¬¡Ö¤ä¤Ð¤¤¡×
    9. 9. ¡Ö¿ÆÁª¤Ù¤Ê¤¤¡×»Ò¤É¤â¤ÎÊ£»¨¿´Íý
    10. 10. ¡ÖÃÏÌ£¸«¤¨ÌäÂê¡×¤·¤Þ¤à¤é¤Ç²ò·è
    1. 11. Amazon¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ºÇÂç15%´Ô¸µ
    2. 12. Ý¯ºä46 È´·²¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÁªÈ´3¿Í
    3. 13. »Ä½ë¤Ç¤â¤æ¤Ã¤¿¤ê Ã»¤á¥Ü¥Ö¾Ò²ð
    4. 14. ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê½Ü¿§¡×¤Ç°õ¾ÝÊÑ²½
    5. 15. ¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î°û¼ò¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯
    6. 16. ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸ì¤ëÝ¯ºä46¤ÎÈþÍÆ»ö¾ð
    7. 17. ¡ÖÇò¤¬Æþ¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¥³¡¼¥Ç
    8. 18. Îä¤¿¤µ¥­¡¼¥× 3COIN¥¢¥¤¥Æ¥à
    9. 19. »×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê Èà½÷¤«¤é¤ÎLINE
    10. 20. ¿·¥ì¥¢¿©´¶¤Î¥°¥ß¤¬¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ë