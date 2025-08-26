櫻坂46から山粼 天さん、藤吉夏鈴さん、的野美青さんが登場。抜群のスタイルで、どんな服でもさらりと着こなしてしまうファッション選抜の3人。山粼 天×藤吉夏鈴×的野美青藤吉私は天ちゃんの服が好き。天ちゃんのことめちゃくちゃ信頼してるから、ファッションや髪型のこと、よく相談もしてる。的野私も天さんはファッションアイコンっていうイメージです。山粼嘘だ〜（笑）。的野本当ですよ！（笑）