マルティネスが2打席連発も敗戦パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が26日行われ、西武は鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハム戦に7-4で勝利した。初回、齋藤大翔内野手と平沢大河内野手の連打で無死二、三塁の好機を作ると、内野ゴロと暴投の間に2点を先制。2回にも齋藤の適時打などで2点を追加し序盤からリードを広げた。先発の杉山遙希投手は、3回まで無失点と安定した立ち上がりを見せたが、4回にアリエル・マルティネス捕