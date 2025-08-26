マルティネスが2打席連発も敗戦

パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が26日行われ、西武は鎌ケ谷スタジアムで行われた日本ハム戦に7-4で勝利した。初回、齋藤大翔内野手と平沢大河内野手の連打で無死二、三塁の好機を作ると、内野ゴロと暴投の間に2点を先制。2回にも齋藤の適時打などで2点を追加し序盤からリードを広げた。

先発の杉山遙希投手は、3回まで無失点と安定した立ち上がりを見せたが、4回にアリエル・マルティネス捕手に6号ソロ。6回にも再びマルティネスに7号2ランを許した。それでも6回5安打6奪三振3失点と粘りの投球で今季3勝目を挙げた。

救援陣は8回に平井克典投手が1点を失うも、9回は水上由伸投手が無死一、二塁のピンチを無失点で切り抜けて試合を締めた。打線ではドラフト1位の齋藤が3安打1打点の活躍を見せ、平沢も2安打をマークした。

敗れた日本ハムは、先発・浅利太門投手が4回2/3を投げて5失点で降板。4安打6四球で毎回走者を背負う苦しい内容で先発の役目を果たすことができなかった。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）