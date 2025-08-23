パリッっとした皮に、トロ〜リとした具材。食感が楽しい春巻きは、子どもにも大人気です。包む具材や巻き方によって多彩なアレンジが可能なのもポイント。ランチや夕食はもちろん、おやつに手作りしてみませんか？そこで今回は、春巻きレシピ7選をご紹介。基本レシピからデザート感覚で味わえる一品まで充実のラインナップです。暑い季節に最適な生春巻きのレシピも登場しますよ！手作り春巻きは格別なので、ぜひおうちで作ってみ