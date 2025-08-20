2025年８月20日、日本サッカー協会（JFA）から女性初のロールモデルコーチに抜擢された近賀ゆかり氏が囲み取材に対応。日本女子代表歴は100試合・５得点で、2011年のワールドカップ優勝など輝かしい実績を誇る同氏は、今のなでしこジャパンをどう見ているのか。この機会に「なでしこジャパンはイングランドなど世界の強豪と比べて何が一番足りないのか」と聞いてみた。「それが分かったら良いですね（苦笑）」と反応した近賀氏