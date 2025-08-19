ホワイトハウスで開かれた欧州首脳らとの会合の中で発言するトランプ米大統領/Aaron SchwartzPress Association//AP（ＣＮＮ）米国のドナルド・トランプ大統領は、１８日に米ホワイトハウスで行われたウクライナのボロディミル・ゼレンスキー大統領や欧州首脳らとの会合の最中に、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領と電話で会談した。関係者がＣＮＮに明らかにした。プーチン大統領との電話の場に、欧州首脳は同席していなかっ