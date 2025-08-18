ドジャースは積極的にボブルヘッドの無料配布デーを実施しファンを呼び込んでいるphoto by Jiji Press後編：ドジャースが目指す史上初の観客動員400万人『ONE PIECE（ワンピース）』『鬼滅の刃』、そして『ハローキティ』。ロサンゼルス・ドジャースが世界的人気を誇る日本生まれの漫画・アニメやキャラクターとのコラボイベントを積極的に実施し、ドジャースタジアムに多くの観客を呼び込んでいる。その意図と狙いとは何なのか