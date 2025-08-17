お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功（62歳）が、8月16日に放送されたバラエティ番組「ごぶごぶ」（毎日放送）に出演。自身がMCを務める「芸能人格付けチェック」（朝日放送・テレビ朝日系）で“殿堂入り”した、元阪神のレジェンド選手について語った。番組は前回に引き続き「優勝目前!? 阪神タイガース大応援SP」と題し、元阪神の関本賢太郎氏、能見篤史氏と共に、新しくできた2軍球場「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」へ。球場内