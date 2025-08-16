国際情勢が不安定さを増す昨今ですが、資金力のある富裕層は複数拠点を持つことに積極的です。一方で、各国の制度や市場の変化に伴い、“人気の移住先”も変わっています。多くの富裕層の海外移住を支援してきた専門家が、最新の移住トレンドを解説します。（構成／ダイヤモンド・ライフ編集部）富裕層の人気移住先序列に変化が生じているワケ海外移住と聞いて、どのような印象をお持ちでしょうか。「移り住む」という言葉の通り