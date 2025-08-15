¡ÖÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×³ØÎòº¾¾ÎÌäÂê¤òÄÉµÚ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤¬£¸·î13Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë»ÔµÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë½é¤á¤Æ½ÐÆ¬¤·¤¿¡£É´¾ò°Ñ°÷²ñ¤ÏÍýÍ³¤Ê¤¯½ÐÆ¬¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ê¡¢±³¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï·º»öÈ³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤È¹­Êó»ï¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡È½üÀÒ¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤â¤½¤³¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÅöÁª¸å¤ËµÄÄ¹¤é¤Ë¸«¤»¤¿¡ÈÂ´¶È¾Ú½ñ¡É¤¬ËÜÊª¤À