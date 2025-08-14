最も低燃費な「GRスポーツ」スポーティなデザインと優れた燃費性能くるまのニュース

最も低燃費な「GRスポーツ」スポーティなデザインと優れた燃費性能

  • トヨタのコンパクトカー「アクア」のスポーティグレード「GR SPORT」
  • WLTCモードで29.3km/Lという低燃費を両立したモデルとなっている
  • トヨタのモータースポーツ部門「GR」シリーズの1モデルだという
  トヨタ「ルーミー"SUV"」!? 超タフ顔の「スライドドア"ワゴン"」が登場し話題に！ 全長3.7m級の「model LMクロスオーバーランド」に「欲しい」「カッコイイ！」の声も
    2025年8月12日 14時10分
  三菱の新「軽SUV」発表！ メーカー初「画期的システム」＆"360度モニター"標準装備でめちゃ便利！ ルーフレールやパドルシフトも選べる"4WDタフ仕様"がイイ！ 「eKクロス」最高級モデルとは？
    2025年8月7日 21時10分
  トヨタ新「コンパクトミニバン」発表！ 画期的な「両側パワースライドドア」＆"専用デザイン"採用の「7人乗り×4WD仕様」！ 「リッター約25キロ」の低燃費＆"めちゃ快適内装"も魅力！ 「シエンタ」最高級モデルとは？
    2025年8月12日 17時10分
  ホンダの「"うすうす"4WDセダン」!? 全長4.5m×全高1.25mの「カクカクボディ」がカッコイイ！ シンプル×和なデザインの「KIWAMI」とは
    2025年8月10日 19時10分
  トヨタ「クラウン ミニバン!?」がスゴイ！ "超豪華"「王冠仕様」の大型ミニバン！ 迫力グリル採用の中国で売ってる「クラウン ヴェルファイア」どんなモデル？
    2025年8月10日 7時30分

