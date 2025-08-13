コスプレイヤーやタレントとして活動する阿波みなみさんは8月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。美しい姿を披露しました。【写真】阿波みなみの美貌輝く姿「令和の卑弥呼！！！」「8192年に一度の美少女だって」とつづり、自身の写真を1枚載せている阿波さん。髪の毛を二つ結びにして、接客をする様子です。少し口を開けた斜め横顔が美しく、まさに“美少女”のよう。ダイエットに成功し、ますますきれいになったのかもしれません