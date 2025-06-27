クーポンマガジン「ホットペッパー」の連載企画『ひみつの女子会』が約500名の女性に行ったアンケートによると、約半数が「オタクの種類によっては共感する」と答えました。ならば女性のオタク的な要素に惹かれる男性も少なくないのではないでしょうか。そこで今回は、『スゴレン』の男性読者の声を参考に、「『むしろ萌える！』と男性が興奮する女の子のオタ要素」をご紹介します。【１】カラオケでアニソンやボカロも歌える「こ