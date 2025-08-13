南長崎マリナーズは三和リバーフィールズとの合同チームで大会に出場ライバルでも一緒に全国大会を経験しよう――。9日、10日に兵庫・淡路島で行われた少年野球大会「ミズノベースボールドリームカップ・ジュニアトーナメント1stステージ」に長崎代表として出場した「南長崎マリナーズ」は、単独チームではなく同じ市内の“ライバル”との合同で臨んだ。浦根（うら・はじめ）監督は「たくさんの子どもたちに素晴らしい経験を積ん