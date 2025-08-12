「ＫＮＯＣＫＯＵＴ」（９月２３日、後楽園ホール）都内で会見が１２日に行われ、新カード３試合が発表された。辰次郎（２５）＝Ｓｐｏｒｔｓ２４＝は、ペップンソン・フォームドジム（３１）＝タイ＝と、ＢＬＡＣＫスーパーフェザー級３分３回（延長１回）で激突する。次期王座挑戦への査定となる一戦なだけに「今回は必ずＫＯで倒して、チャンピオンに挑戦できる選手だと証明したい」と意気込んだ辰次郎。所属ジムには