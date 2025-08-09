お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が９日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」で、午後１０時過ぎまで行われた前日の高校野球について話した。現在開催中の第１０７回全国高校野球選手権大会で、８日に行われた第４試合は綾羽（滋賀）が高知中央を延長１０回タイブレークの末、６―４で下した。この試合は午後７時４９分開始となり、９回終了時点で午後１０時を過ぎていた。原則と