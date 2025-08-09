◆イースタン・リーグ日本ハム―巨人（９日・鎌ヶ谷）左肘じん帯損傷からの１軍復帰を目指す巨人の岡本和真内野手が予定の３打席を終えずに途中交代した。この日が復帰４戦目だった。イースタン・日本ハム戦に「４番・ＤＨ」で先発出場。１回２死一塁の第１打席でカウント１―２から浅利が外角低めに投じた１３６キロカットボールに最後は片手で空振り。痛みをこらえるそぶりを見せ、ベンチ裏に姿を消していた。３回に回っ