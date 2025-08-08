ÂîµåÃË»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤¹¤ë¸Í¾å¤Ï¡¢Âç²ñ»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£·£¹¡Ë¤ÎÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¡Ö£±¡¢£²¡¢£³¡¢¥À¡¼¥Ã¡ª¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âîµå³¦¤È¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¡£ËÜ»æ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ÏÂîµå¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆËÍ¤â°ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£