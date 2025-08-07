超一流スポーツ選手に共通する「思考法」を学び、ビジネスエリートになるための1冊『超☆アスリート思考』が発売された。この記事では、同書にも登場する女子テニス元世界ランキング4位の伊達公子さんが過去のインタビューで語っていた、「試合はまるで人生のよう」という言葉の真意を聞いた。（インタビュー／金沢景敏構成／前田浩弥）試合も人生も「選択と決断」の連続――伊達さんは「試合はまるで人生のようです」という言葉