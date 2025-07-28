DeNA入りした藤浪晋太郎（31）に続いて、米球界に在籍していた元阪神選手がまたも他球団に移籍することになった。【もっと読む】“死球の恐怖”藤浪晋太郎のDeNA入りにセ5球団が戦々恐々…「打者にストレス。パに行ってほしかった」昨27日、フィリーズ2Aを自由契約となった青柳晃洋（31）がヤクルトとの契約で基本合意したことが判明。近日中にも発表されるというのだ。昨オフ、阪神からポスティングで米球界に挑戦。フィリ