アイルランドの伝統スポーツ「ハーリング」のスター選手が、がん患者を装って治療費の名目でファンから金銭をだまし取った疑いで裁判を受けている。４日（現地時間）、英紙ザ・サンなど複数の海外メディアによると、アイルランドの伝説的なハーリング選手のデニス・ジョセフ・ケリー（５４）は、２日に開かれた現地裁判所の公判で、がんを装って金銭を詐取したことなど、１０件の詐欺容疑を認めた。ハーリングとは、木製のスティッ