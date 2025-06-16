6日に全国公開となった、俳優吉沢亮主演の映画「国宝」（監督李相日）が15日までの公開10日間で観客動員数85万人、興行収入11・９億円を突破したことが16日、分かった。東宝が発表した。歌舞伎役者の家に引き取られ、芸の道に人生を捧げる主人公・喜久雄の50年を描いた壮大な一代記。公開から日を追うごとに観客動員、興行収入ともに伸び、公開2週目にして、驚異の前週比143.4％を記録。異例の興行となっている。