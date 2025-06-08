◆プロボクシングバンタム級１０回戦〇那須川天心（判定３―０）ビクトル・サンティリャン●（６月８日、東京・有明コロシアム）ＷＢＣ世界バンタム級１位の那須川天心（２６）＝帝拳＝が、世界前哨戦でＷＢＡ６位ビクトル・サンティリャン（２９）＝ドミニカ＝に３―０の判定で勝ち、１１月にも計画される世界初挑戦へ、最終関門を突破した。リング上では「自分の課題である詰めきる、倒し切ることを目標として練習してきた