射手座・女性の運勢 ここまでの強いやる気に迷いが生じだす、運の切り替えどきです。ここからは社会運の上昇とともに家族とのかかわりも増え、穏やかに過ごせる時間が増えてくるでしょう。が、そのゆったりした楽しい日々は、ここまでの成長意欲強めな日々に、疑問を生じさせるのかも。実際に家族などに「そんなの根詰める必要はないのでは？」などと言われることもあるようです。確かにここまでかなりの勢いで頑張ってきているの