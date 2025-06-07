俳優ドン・ジョンソンとメラニー・グリフィスの娘で、2024年公開のマーベル映画「マダム・ウェブ」で主演した女優ダコタ・ジョンソン（35）は、友人の元カレにゴリラの糞を送りつけたことがあるという。友人が傷つけられたため、一風変わった方法でリベンジをしたというエピソードを明かしている。 【写真】透け感ドレスで大人の姿…とても「ゴリラの糞」を送りつけるようには見えない 「ヴァニティ・フェ