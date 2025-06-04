きのう、東京・台東区の建設現場で、男性作業員が地上からおよそ3メートルほど下へ落下した事故で、意識不明の重体で搬送された男性が死亡しました。【写真を見る】男性作業員（22）が地上から約3m下に転落…顔から胸に鉄筋刺さり搬送先の病院で死亡東京・台東区の新築ビル工事現場警視庁きのう午後3時すぎ、台東区東上野にある新築ビルの工事現場で作業員の佐々木虎大さん（22）が地上からおよそ3メートル下へ落下する事故が
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