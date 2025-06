イギリス大手紙The Guardianの調べで、メンタルヘルスについて話すTikTokの人気の動画のうち半分以上に誤情報が含まれていることが明らかになりました。「あえて日焼けをしてニキビを治す」「口をふさいで寝ると肌つやが良くなる」など、TikTokにはエビデンスのない俗説であふれかえっていることがかねてから指摘されています。More than half of top 100 mental health TikToks contain misinformation, study finds | Mental hea