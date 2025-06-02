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More than half of top 100 mental health TikToks contain misinformation, study finds | Mental health | The Guardian
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