【エルサレム＝福島利之】戦闘再開から１８日で１か月となったパレスチナ自治区ガザでは、イスラエル軍が各地で避難命令を出しているが、住民は避難先を探すのが困難となっている。そんな中、住民が意外な場所に逃げ込んでいる。かつて人々の自由を奪う場所だった刑務所だ。ガザ南部ハンユニスの海岸沿いマワシ地区にあるアスダー中央刑務所。４万平方メートルの敷地に４階建ての建物があり、３５０以上の独房を備える同刑務所