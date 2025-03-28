スペイン１部レアル・マドリードフランス代表ＦＷキリアン・エムバペが、自身に驚くほどそっくりの人形と対面し話題となっている。ロンドンにあるろう人形館「マダム・タッソー」の公式Ｘは、エムバペと新しい自身の人形と対面した際の動画を投稿した。フランス代表のユニホームを着ている人形は、エムバペそのものの精巧さ。エムバペは驚いて「すごい。新しいジャージー、それに新しい靴。これは私です。すごいよ、大好き