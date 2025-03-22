現在日本では、年収が103万円を超えると所得税を支払わなければなりません。しかし、この「年収の壁」の金額が、引き上げられることが決定しました。年収の壁が引き上げられることについて、企業や、パートで働いている方は、どのように受け止めているのでしょうか。 今回は、「年収の壁」を解説し、世間の反応についてもご紹介します。 年収の壁の引き上げとは？ まずは、年収の壁とは何かを確認していきます