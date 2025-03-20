お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（47）が19日深夜放送のTBSラジオ「JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1・00）に出演。体調を崩したことについて語った。「先週に、体にボロが…胃腸の調子が悪くて。胃が荒れてる状態なんです」と告白。「原因はあまり言っていない」とするも「自分では明らかにわかってて」とその理由について語り出した。近頃、健康を気にするようになったという山里は薬膳にドハマり。「