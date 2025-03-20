新生活を迎える時期やライフステージが変化するときは、改めて親に対する感謝の気持ちを感じる機会だ。R＆G社はこのほど、全国の男女349人（男性37人、女性312人）に「親に感謝していること」についてアンケートを実施。その結果をランキング形式でまとめた。 【調査結果】男女349人に聞いた「親に感謝していること」 第3位は「束縛されなかったこと」（9.7％）。生活態度や交友関係が自由だったことに感謝する