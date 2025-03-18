マクドナルドは3月18日、AdoYOASOBI、星街すいせいの楽曲と、マックフライポテトが揚がった時に聞こえる“ティロリ♪”音をマッシュアップ（※2つ以上の曲を混ぜ合わせて異なる曲を作る手法）した楽曲「ティロリミックス2025」のMVを公開した。「ティロリミックス」プロジェクトは、Adoの「踊」とasmiの「PAKU」の2つの楽曲をマッシュアップした楽曲「ティロリミックス」のミュージックビデオを制作・配信した、2023年にスタート