本格的に活動を再開週刊誌で報じられた不倫スキャンダルにより芸能活動を自粛してしたアンジャッシュの渡部建が、本格的に活動を再開しつつある。2023年にはYouTubeで「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」がスタート。「アンジャッシュ渡部のくいしんぼ広場」というオンラインサロンも始まった。＊＊＊【写真】渡部建を支援する「大物芸人」地上波テレビにはほとんど出られ