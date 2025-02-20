19日、東京・新宿区の戸塚警察署でカメラが捉えたのは、うつむきながら歩く、眼鏡をかけた男。会社員の宮原亮太容疑者（34）です。2024年12月、東京・新宿区の10代女性の自宅に侵入し、下着などを盗もうとした疑いで逮捕されました。様々な女性宅の合鍵を作成していたとみられ、「15本から20本作った」と供述。どうやって他人の合鍵を作ることができたのでしょうか。宮原容疑者は東京・高田馬場のカフェで事務所のドアの暗証番号