元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（35）が20日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（30）が活動自粛を発表した件について言及した。19日、高比良はXに文書を投稿し「この度は、一連の騒動により、多くの方々にご心配とご迷惑をお掛けしてしまい深くお詫び申し上げます」と謝罪。「今回の件を真摯に受け止め自らを律する機会とするため、本日から当面の間、芸能活動を自粛させてい