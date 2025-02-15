ガソリン税の暫定税率廃止のイメージガソリン税に上乗せされている暫定税率に関し、国民民主党が求めている2025年中の廃止が難しい状況になっている。昨年末に自民、公明との3党で廃止を合意したものの時期は未定。地方を含め巨額の税収減が見込まれるため、政府、与党内には代替財源の議論が必要だとして慎重な意見が根強い。3党は17日以降、協議を再開する見込み。暫定税率の廃止は、昨年12月の3党幹事長の合意を踏まえ、与