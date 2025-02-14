伝え方が上手い人は、何が違うのか。元NHKアナウンサーの墨屋那津子さんは「伝わりやすい言葉は、書くときと話すときで異なる。相手に話すときには、“今から何を言うか”と準備を促すのが大事だ」という――。（第2回）※本稿は、墨屋那津子『あなたの話が「伝わらない」のは声のせい』（飛鳥新社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Worawee Meepian※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Worawee Meepian■強