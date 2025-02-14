生命の危機すら感じる出来事でしたあの雨の日、私の心は殺されました。元フジテレビアナウンサーの渡邊渚さん（27歳）は、“あの時”のことをそう振り返る。'23年6月、仕事の延長線上で起きた出来事によって、渡邊さんは「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を発症。休職を余儀なくされ、'24年8月にフジテレビを退職した。今年1月29日には、アナウンサー時代や療養生活中の思いなどを綴ったフォトエッセイ『透明を満たす』を上梓し