兵庫・宝塚市にとんでもない額の寄付が寄せられました。宝塚市によると、その額、何と約254億円。まさに驚愕の大金を寄付したのは、市内に住む元会社役員・岡本光一さんと明美さん夫妻です。宝塚市民「あまりにも（金額が）大きすぎて、ちょっとピンと来ませんけれども“奇特な方”がおられるなと思います」と話しました。寄付金の内訳は市民病院の建て替え費用として250億円。残りの約4億円は光一さんから手術支援ロボットの購入