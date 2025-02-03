1989年の大みそか、会見を開き涙ながらに語った中森明菜週刊女性PRIME

中森明菜が家族と30年間のあいだ関係断絶 実兄が告白した断絶させた真相

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 昨年末に中森明菜の実父が他界していたと週刊女性PRIMEが報じた
  • 明菜の3つ上の実兄は明菜とは約30年間、会っていないという
  • 実兄が家族を断絶させた「明菜のカネ」の真相について語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 　笑福亭鶴瓶
    笑福亭鶴瓶　ラジオで爆発「歴史に残るトバッチリ！」「次に消える大物芸人って」マネ制止もぶっ放す　女性トラブルの中居氏ＢＢＱが仕事影響 2025年2月2日 23時1分
  • スポニチ
    有吉弘行、生放送で“意味深”発言　フジテレビ問題の裏で…「隠れてるニュースはいっぱいある」 2025年2月2日 21時12分
  • 中居正広のトラブルに揺られるフジテレビ
    元フジテレビアナウンサー「そこら中でチュー」古巣の“上納文化”を徹底暴露　広がる波紋「とんでもない会社だ」 2025年2月2日 17時25分
  • スポニチ
    長谷川豊氏　笠井信輔アナの否定に反論「これが今回の本質」「今でも僕は思い出せます」 2025年2月2日 20時23分
  • 中居正広（Ｃ）日刊ゲンダイ
    中居正広は「地雷を踏んだ」のか…フジテレビに色濃く残る“上納体質”六本木『港会』の存在 2025年2月3日 10時58分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 鶴瓶「トバッチリ!」マネ制止も
    2. 2. フジの裏で...有吉が意味深発言
    3. 3. 元フジアナ 上納文化を徹底暴露
    4. 4. 長谷川豊氏 笠井の発言に反論
    5. 5. 「港会」六本木で夜な夜な上納か
    6. 6. 斉藤慎二 夫婦仲に「異変」か
    7. 7. 任天堂 スーパーマリオ訴え敗訴
    8. 8. 大雪の恐れ 気象庁&国交省が会見
    9. 9. 岩屋毅外相 米で致命的な失態か
    10. 10. TKO木下を告発「本音言います」
    1. 11. 中居氏被害者 フジ会見に違和感
    2. 12. 15年不明の猫 飼主と再会し死ぬ
    3. 13. 当時12歳に性暴行 元議員に判決
    4. 14. CMトイレ発言で月収300万円消滅
    5. 15. 関テレ社長 過去に女優と不倫か
    6. 16. 中居氏報道は口止め? 鶴瓶が言及
    7. 17. 凍った道であおり運転 車に天罰
    8. 18. フジ騒動 石橋貴明にとばっちり
    9. 19. 長谷川豊氏 LINE&メール残ってる
    10. 20. 日本に欺かれた 韓国で批判の声
    1. 1. 大雪の恐れ 気象庁&国交省が会見
    2. 2. 岩屋毅外相 米で致命的な失態か
    3. 3. 当時12歳に性暴行 元議員に判決
    4. 4. 関テレ社長 過去に女優と不倫か
    5. 5. フジ騒動 石橋貴明にとばっちり
    6. 6. 秋篠宮さまの研究所 泥沼内紛か
    7. 7. 更衣室で録画? 聴取後に教諭死亡
    8. 8. ヤマト運輸 iPhone窃盗頻発の謎
    9. 9. BM前社長の100億物件 歌手購入か
    10. 10. 水原被告が26憶盗んだ本当の理由
    1. 11. 最強寒波 4日から災害級の大雪か
    2. 12. 予備校職員 コスパ悪い大学告白
    3. 13. 女性殺害 高校生逮捕に住民驚き
    4. 14. 羽田行き航空機 緊急事態を宣言
    5. 15. 石破首相は高IQ 山本代表が警戒
    6. 16. 大阪の山中に切断遺体 28歳逮捕
    7. 17. 広島市で道路陥没 ケガ人はなし
    8. 18. 私人逮捕系に判決 執行猶予3年
    9. 19. 店員に土下座強要か 46歳男逮捕
    10. 20. 児相に勤務「命の危険を感じた」
    1. 1. 自慢の彼女? ホテルで衝撃事実
    2. 2. 2026年「国民の祝日」が決定
    3. 3. 「一生生活保護」38歳男性の絶望
    4. 4. 吉祥寺でぼったくり…地元民困惑
    5. 5. ファミマで煙草買う人貴族 主張
    6. 6. 堀江氏「本気で暴露なら…」告白
    7. 7. 船の見送り 紙テープの使用禁止
    8. 8. 千代田区長選挙 樋口氏が再選
    9. 9. 堀江氏 鶴瓶CM削除に「ひどい」
    10. 10. 石破氏 トランプ氏に来日要請へ
    1. 11. 1日8時間×5日勤務 もう無理?
    2. 12. 車の「検査標章」貼付位置変更に
    3. 13. 古市氏ブッコミ フジ解説員動揺
    4. 14. 医師が高齢者にマック勧める理由
    5. 15. フォロワー数25万人超「いずみん先生」が西東京市議補選で初当選
    6. 16. 佳子さま 公務ドタキャンの波紋
    7. 17. なぜ道路陥没? 予兆を見抜く方法
    8. 18. 頭悪すぎる 古市氏が万博に苦言
    9. 19. 京大3回不合格 20歳上彼女と破局
    10. 20. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
    1. 1. 任天堂 スーパーマリオ訴え敗訴
    2. 2. 15年不明の猫 飼主と再会し死ぬ
    3. 3. 日本に欺かれた 韓国で批判の声
    4. 4. DeepSeek vs ChatGPT 衝撃の結果
    5. 5. 日本でインフル 台湾女優急逝か
    6. 6. 宇宙人 地球とコンタクト可能性
    7. 7. 小惑星 地球に衝突の可能性1.2％
    8. 8. 1400人が性被害か マスク氏指摘
    9. 9. イカゲーム2出演 韓国女優が死去
    10. 10. ビル・ゲイツ氏 人生最大の失敗
    1. 11. 韓お天気お姉さんいじめ内容判明
    2. 12. 史上最も愚かな貿易戦争 勃発か
    3. 13. トランプ大統領「空爆を命じた」
    4. 14. 伏線回収の快感、全話配信中
    5. 15. イカゲーム女優 闘病の末に死去
    6. 16. 「100人と寝る計画」女逮捕 海外
    7. 17. バービィー・スーさん死去 48歳
    8. 18. 下水道に爆竹投下、爆発事故 中
    9. 19. 米国務省サイト「LGB」に変更
    10. 20. 挑発 英ピザ店が法外な価格設定
    1. 1. 後回しは絶対NG 今やるべき趣味
    2. 2. 【1/31開催】本気で生成AIを“仕事”として活用したい方限定「ChatGPT × 次世代ブラウザ活用編」-- AIエージェントカンパニー・Lark公式パートナー「カスタマークラウド」
    3. 3. 職場でパワハラ認定 NG言動15選
    4. 4. 温泉地トップ10 箱根はランク外
    5. 5. 生活保護の申請に「車処分」迫る
    6. 6. 相対的貧困 手取り18万円の現実
    7. 7. 行列が消滅 ラーメン店の秘密
    8. 8. 家族でスマホ代「3万円」高すぎ?
    9. 9. 訪日ついでにタワマン買う中国人
    10. 10. 親の借金をマグロ漁船で返済挑む
    1. 11. 東京へ一番若者を送り出す道府県
    2. 12. 切符買う文化 数年後に廃れるか
    3. 13. DeepSeek 世界数百社が使用制限
    4. 14. 子の性差を作り出す親の言動
    5. 15. 冬限定 大人の「エッセル」登場
    6. 16. 急須にお茶植える 8カ月後に驚き
    7. 17. ハイリスク投資に走る人の末路
    8. 18. 感動の新築 引越し初日に大後悔
    9. 19. 節約のプロが買わないもの3選
    10. 20. JR西日本 一部列車を計画運休へ
    1. 1. スマホに代わるデバイス 開発へ
    2. 2. 成功率91% 最も効果的なクマ除け
    3. 3. 【最終日】Amazon スマイルSALEでみんなが買った商品 TOP15
    4. 4. トイレでスマホやゲーム10分まで
    5. 5. Amazonでタオルが最大42%OFFに
    6. 6. おばさんLINEと感じる「絵文字」
    7. 7. 相手より早く通知確認するゲーム
    8. 8. Amazonでadidasシューズが58%OFF
    9. 9. YouTubeに3時間飛ばせない広告か
    10. 10. iPhoneSE4はノッチあり? 2つの噂
    1. 11. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正月特別パッケージの注文受付開始
    2. 12. ASUS NEXT GENERATION CUSTOM PCを見てきた！ 日本で最つよ(?)なFF VII REBIRTH環境も用意
    3. 13. au向け京セラ製フィーチャーフォン「かんたんケータイ KYF38」を写真で紹介！卓上ホルダーにハンズフリー用スピーカーを内蔵し使いやすさと便利さがさらに向上【レポート】
    4. 14. ソニーが5Gスマホ「Xperia 1 V」と「Xperia 5 IV」のメーカー版「XQ-DQ44」と「XQ-CQ44」を最大1万5400円値下げ！8万4700円からに
    5. 15. 1本のボルトから精巧なミニナイフを作り出すムービーが公開中
    6. 16. 加熱式たばこ「IQOS（アイコス）」のヒートスティックが利用できる互換デバイス「jouz（ジョウズ）」を試す！7月20日発売で、先行予約割引販売中【レビュー】
    7. 17. D-Linkルータに重大な脆弱性、アップデートを
    8. 18. Amazon AirTagが18%オフでお得に
    9. 19. まるでThinkPad版MacBook――秘密の試作機を大和研究所に見た
    10. 20. 爆発的な間欠泉、雪崩、突風──。NASAの探査機がとらえた火星の“激しすぎる春”の訪れ
    1. 1. 札幌でeスポ世界大会 3万人熱狂
    2. 2. ソシエダついに久保の退団覚悟か
    3. 3. 朗希の争奪戦を巡り選手がポロリ
    4. 4. 西武新任コーチ感じたDeNAとの差
    5. 5. 52歳でスキージャンプV「化物」
    6. 6. 大谷翔平の微妙な変化で米激論
    7. 7. 結婚発表11日後に歴代4位快記録
    8. 8. ドジャース美女レポーター X興奮
    9. 9. 人気バンドの歌に大谷が突然登場
    10. 10. 阪神戦力外「最後の1人」が引退
    1. 11. DeNA牧の取材中に偽記者が乱入?
    2. 12. 中井卓大の電撃退団に衝撃
    3. 13. 角田 RB昇格の可能性が急転復活
    4. 14. 大谷近影に既視感続出「一瞬…」
    5. 15. マラソン会場にいた芸能人に騒然
    6. 16. 大谷の「助言」に米司会者が爆笑
    7. 17. 大谷「新作」が爆売れし感謝の意
    8. 18. 断髪式に参加した19歳女子に驚き
    9. 19. 元アイドルチアの私服姿に反響
    10. 20. 中井卓大の電撃退団にネット騒然
    1. 1. 鶴瓶「トバッチリ!」マネ制止も
    2. 2. フジの裏で...有吉が意味深発言
    3. 3. 元フジアナ 上納文化を徹底暴露
    4. 4. 長谷川豊氏 笠井の発言に反論
    5. 5. 「港会」六本木で夜な夜な上納か
    6. 6. 斉藤慎二 夫婦仲に「異変」か
    7. 7. 中居氏被害者 フジ会見に違和感
    8. 8. TKO木下を告発「本音言います」
    9. 9. 中居氏報道は口止め? 鶴瓶が言及
    10. 10. CMトイレ発言で月収300万円消滅
    1. 11. 長谷川豊氏 LINE&メール残ってる
    2. 12. 長谷川豊氏「ものすごい罪悪感」
    3. 13. フジなぜ言わない? 橋下徹氏指摘
    4. 14. サンジャポ 堀江氏の発言を謝罪
    5. 15. 海外で馬鹿ウケ 日本の芸人実名
    6. 16. 来週は? イッテQ差し替えに困惑
    7. 17. フジ幹部と同席タレント 恐怖か
    8. 18. 消えていた大物 TV出演し騒然
    9. 19. 偏差値余裕 受験結果に嘘でしょ
    10. 20. 水原希子 自宅が全焼したと報告
    1. 1. ある日突然夫が失踪…妻の後悔
    2. 2. スズキ 新ジムニーを注文停止へ
    3. 3. 平成生まれ感激 バブル世代の品
    4. 4. 「火龍果」何と読む? 果物の名前
    5. 5. 色気ハンパない 20代男性俳優1位
    6. 6. 医師「危険」夫と離れるため家出
    7. 7. 13歳娘と距離が近すぎる再婚相手
    8. 8. 男性が離れられなくなる女性とは
    9. 9. 夫が娘の名前で不倫していました
    10. 10. 信じられん 娘の病院代に夫激怒
    1. 11. ローソンで47%増量 2月3日から
    2. 12. 男運の良い女性に見られる傾向
    3. 13. 友人に離婚相談→略奪宣言で絶句
    4. 14. 最強 ユニクロのジーンズ大絶賛
    5. 15. 山岡家の530円「朝ラー」が最強
    6. 16. 3COINSの優秀「ぽかぽかグッズ」
    7. 17. 一気に垢抜け 眉メイク裏ワザ4選
    8. 18. エアコンvsこたつ おトクなのは?
    9. 19. 【思考をキレイにする旅の仕方（454）】岐阜羽島駅に外国人旅行者が集まり始めた理由
    10. 20. 正直傷ついた女友達の毒舌助言
    x